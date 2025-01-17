İstanbul'da Sahte Alkolden 38 Ölü - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Alkolden 38 Ölü

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İstanbul'da sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

17.01.2025 12:01
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İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı

İSTANBUL - İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 88'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38'e yükseldi. Hastanede tedavisi devam eden 27 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenen 88 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinde başvuranlar tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 88 kişiden 38'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden 27 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

İstanbul\'da Sahte Alkolden 38 Ölü
Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Alkolden 38 Ölü - Son Dakika

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