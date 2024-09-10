İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu: 30 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu: 30 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 95 bin 618 litre alkollü sıvı ele geçirilirken, 30 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki üreten şebekenin faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

10.09.2024 10:16
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İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 95 bin 618 litre alkollü sıvı ele geçirilirken, 30 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, kimya ve dezenfektan alanında firmaları olan şüphelilerin, bu sayede temin ettikleri etil alkolleri, sahte içki üreten üçüncü kişilere şişelere doldurarak sipariş usulü tekel bayilere ve evlere servis ettiklerini tespit etti. Şebekenin boş halde bulunan alkollü içki şişelerini sahte alkol ile doldurmak sureti ile şişelediklerini tespit eden polis, doldurulmuş alkol şişeleri üzerine sahte bandrol ve etiketlerin yapıştırıldığını, bu suretle dolu halde bulunan sahte alkol şişelerine orijinal alkollü içki şişesi süsü verildiğini belirledi.

Şüphelilerin sahte olarak imal ederek şişeledikleri alkollü içkileri nakliye araçları ile İstanbul'da yer alan tekel bayisi, alkollü içki satışı yapan bar, restoran ve eğlence mekanları ile otellere pazarladıkları anlaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda, insan sağlığına zararlı etkileri olan, ölümlere yol açabilecek sahte alkollü içkilerin satışı üzerinden haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul genelinde düzenlenen 18 ayrı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 95 bin 618 litre alkollü sıvı, 720 bin 200 bandrol, sahte alkol yapımında kullanılan huni, hortum, şişe kapağı ve bidon gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında kaçak ve sahte alkollerin nakliyesinde kullanılan 6 araca da el konulduğu duyuruldu.

Kaçakçılık polisi tarafından yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Alkol kaçakçıları hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu: 30 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu: 30 Gözaltı - Son Dakika
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