İstanbul'da seyir halindeki pikap alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul-Kocaeli istikametinde seyir halindeki bir pikapta yangın çıktı. Ekiplerce güçlükle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurnaköy Gişeleri çıkışı İzmit istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir pikapta yangın çıktı. Alevler motor bölümünden aracın arka kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kontrol altına alınarak söndürülen yangında aracın çevresi yoğun dumanla kaplandı. Yangında kullanılamaz hale gelen araç havadan görüntülenirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.