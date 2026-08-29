İstanbul'da Silah Sevkiyatı Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Silah Sevkiyatı Operasyonu

İstanbul\'da Silah Sevkiyatı Operasyonu
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 120 tabanca ve şarjör ele geçirildi, üç kişi gözaltına alındı.

İstanbul'a yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtköy Gişeleri ve Pendik'te düzenledikleri operasyonlarda 120 tabanca ile 120 şarjör ele geçirdi. Silahların taşındığı araca öncülük ettikleri belirlenen 2 kişi ile sevkiyat aracının sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında Kurtköy Gişeleri'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtaki B.İ. ve S.K. kontrollü şekilde indirilirken yapılan incelemede aracın, silahları taşıyan araca öncülük ettiği belirlendi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, sevkiyatı gerçekleştiren aracı Pendik'teki bir akaryakıt istasyonunda tespit etti. Düzenlenen operasyonda sürücü S.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda 120 tabanca ile bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Kurtköy, Pendik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Silah Sevkiyatı Operasyonu - Son Dakika

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