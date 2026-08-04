İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon

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Adalet Bakanı Gürlek, sahte ekspertizle vatandaşlık sağlamaya çalışan suç örgütüne operasyon yapıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosumuzun koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında; düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştır."

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Operasyon, İstanbul, 3. Sayfa, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

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