İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon
Adalet Bakanı Gürlek, sahte ekspertizle vatandaşlık sağlamaya çalışan suç örgütüne operasyon yapıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosumuzun koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında; düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştır."
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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