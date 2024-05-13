İstanbul'da Sürücü, Trafikte Tartıştığı Kişinin Aracının Dikiz Aynasını Kırdı - Son Dakika
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İstanbul'da Sürücü, Trafikte Tartıştığı Kişinin Aracının Dikiz Aynasını Kırdı

İstanbul\'da Sürücü, Trafikte Tartıştığı Kişinin Aracının Dikiz Aynasını Kırdı

İstanbul'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün aracının dikiz aynasını levyeyle kırarak, 2 bin lira ceza aldı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Olay, Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde meydana geldi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı ve şüpheli yakalandı. Şahsa çeşitli trafik suçlarından toplam 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı ve ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

13.05.2024 22:56
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İstanbul'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün aracının dikiz aynasını levyeyle kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücüye 2 bin lira ceza kesilerek, hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından aracı takip eden öfkeli sürücü, diğer sürücünün aracının dikiz aynasını seyir halindeyken levye ile kırdı. O anlar sosyal medyada gündem olurken, görüntülere ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu A.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira, "iki şeridi birden kullanmak" suçundan 690 lira, "taşıt yolunda duraklamak" suçundan 690 lira olmak üzere toplam 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan şahıs hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Sürücü, Trafikte Tartıştığı Kişinin Aracının Dikiz Aynasını Kırdı - Son Dakika
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