İstanbul\'da bir taksici, müşterisini trafik bahanesiyle götürmek istemedi

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İstanbul'da bir taksici, Suadiye'ye gideceğini söyleyen kadın müşterisini trafik bahanesiyle götürmek istemedi. Müşteri ile yaşanan tartışmada pişkin taksi sürücüsü, "Kadıköy'e geçerim, seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin" sözleriyle yolcuyu şoke etti. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da Kadıköy'e giden bir takside geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir müşteri uygulama üzerinden taksi çağırarak Beşiktaş'tan Suadiye'ye gitmek istedi. Fikir değiştiren taksi sürücüsü, Kadıköy'de çok fazla trafik olduğunu ve oraya kadar gitmesinin mümkün olmadığını söyledi. Pişkin taksicinin sözleri karşısında şoke olan kadın yolcu, "Size ilk başta rezervasyon yaptığımda nereye gideceğimi söyledim. Bizim gidemediğimiz yere çift katlı nasıl gidecek? Araçlar mı alınmıyor, yoksa trafikten dolayı mı gidemiyoruz? Senin bunu diyememen lazım. Ben ona göre çağırdım" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

"Seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin"

Ardından rahat bir şekilde yoluna devam eden sürücü, "Benim şu an Suadiye'ye gitme imkanım yok. Ne Erenköy, ne Göztepe, ne Suadiye, hiçbirine girme şansım yok. Kadıköy'e geçerim, seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin. Halk otobüsünün istikameti orada. Trafikten dolayı gidemiyoruz. Beni yakına bırak dersen, ben seni bırakırım. Sonra yürürsün" diyerek yolcuya cevap verdi. Pişkin taksici ile yolcunun ilginç diyaloğu cep telefonu kamerasına sabiye saniye yansıdı. - İSTANBUL