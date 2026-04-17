İstanbul\'da Takside Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Yunus Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ticari takside bulunan bir kişinin üzerinden ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şahsın, bir otele giderek ateş etmeye çalıştığı iddiası üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, 16 Nisan 2026 günü saat 14.30 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevinde bulunan Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu.

Taksi içerisinde yolcu olarak bulunan Nihat Acar (51)isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 28 adet fişek ele geçirildi. Şahıs Arnavutköy Yunus Polislerince gözaltına alındı.

Öte yandan, olayla ilgili olarak Muhammed Kaddafi Yılmaz (49) isimli şahsın polis merkezine gelerek, Nihat Acar'ın kendisine ait otele gelerek ateş etmeye çalıştığını, ancak silahın tutukluk yaptığını öne sürdüğü ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Her iki şahıs da işlemleri yapılmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL