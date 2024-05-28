İstanbul'da trafikte motosiklet ile tehlikeli yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde, motosiklet sürücülerinin akan trafikte tek teker ilerlediği ve trafiği tehlikeye soktuğu anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet sürücülerinin tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafikte ilerlediği görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?