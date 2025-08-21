İstanbul\'da Tır Konteyneri Devrildi

İstanbul Arnavutköy'de kömür yüklü tırın konteyneri dönüş yaptığı esnada caddeye devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaza anında cadde üzerinden bir aracın geçmiyor oluşu faciayı önledi. Öte yandan, devrilen kömür yüklü konteyner havadan görüntülendi.

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Hadımköy istikameti Haraççı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZM 5520 plakalı tır, kavşakta dönüş yaptığı sırada arkasında bulunan kömür yüklü konteyner koparak yola devrildi. O esnada tırın yanından bir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazadan saniyeler önce bir aracın konteynerin devrildiği şeritten geçtiği ardından tırın dönüş yaparken konteynerinin yola düştüğü görüldü. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, devrilen konteyner havadan görüntülendi. - İSTANBUL