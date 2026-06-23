İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
23.06.2026 10:48
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Bayrampaşa'da yapılan operasyonda 2 kilo marihuana ve uyuşturucu imalatı için ekipman ele geçirildi.

İstanbul Bayrampaşa'da uyuşturucu madde imalatında ve sevkinde kullanıldığı belirlenen depoya yapılan baskında 2 kilo marihuana, 2 adet hassas terazi, 1 adet pres cihazı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerden birinin polisin arama yapıldığı sırada adrese uyuşturucu madde almaya geldiği öğrenildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timlerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile ilgili şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yapıldı. Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ettiği ve motosikletli şahıslara toplu şekilde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen E.K. (39) isimli şüpheli şahıs takibe alındı. Şüphelinin, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir depoya girdiği belirlendi. Polis ekipleri depoya baskında yaparak şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kapsamda incelenen deponun uyuşturucu madde imalatında ve sevkinde "zula" olarak kullanıldığı belirlendi. Depoda yapılan aramalarda; 400 adet kilitli poşet içerisinde 1 kilo marihuana, plastik bidon içerisinde 1 kilo marihuana, 2 adet hassas terazi, 1 adet pres cihazı, 9 bin 70 euro, 2 cep telefonu ele geçirildi. Arama yapıldığı sırada motosikletle adrese uyuşturucu madde almaya geldiği belirlenen A.Ç. (31) isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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