İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 195 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 195 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi

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İstanbul\'da uyuşturucu operasyonunda 195 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi
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İstanbul'un Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa ve Avcılar ilçelerinde uyuşturucu imalathanesi, araçlar ve depoya yönelik operasyonda 195 kilo 900 gram metamfetamin ile 400 bin sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 195 kilo 900 gram metamfetamin, 400 bin sentetik ecza ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa ve Avcılar'da önceki gün ve dün bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu ilçelerde belirlenen uyuşturucu imalathanesini, kamyonet, otomobil ve bir depoya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 195 kilo 900 gram metamfetamin, 400 bin adet sentetik ecza hap, 112 kilo 850 gram sentetik ecza maddesi, 133 kilo 800 gram katkı maddesi, 200 bin adet boş kapsül, 1 hassas terazi, 1 karıştırıcı, 1 kompresör, bir hap basım makinesi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Polis baskınında yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA
GaziosmanpaşaBeylikdüzü3. SayfaİstanbulAvcılarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 195 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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