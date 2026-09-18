İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler hastaneye sevk edildi

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Gözaltına alınanların hastanedeki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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