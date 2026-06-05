Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir." - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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