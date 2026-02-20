İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Tutuklandı - Son Dakika
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Tutuklandı

20.02.2026 21:06
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3 şirkete ve 1 futbol kulübüne el konuldu.

İstanbul'da yasa dışı bahis suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, bir spor kulübünün eski başkanı ve bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini çeşitli spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

Yasa dışı bahis organizasyonundan sağlanan gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları üzerinden kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şirkete, 1 futbol kulübüne, 6 araca, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 iş yerine el konuldu.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 10 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlikçe 5 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi. - İSTANBUL

22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
