İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 68 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 68 Gözaltı

10.07.2026 07:54
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı, 76 milyar lira kara para tespit edildi.

İstanbul merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı; 76 milyar lirayı aşan kara para trafiği tespit edildi.

"Yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. 76 milyar lirayı aşan kara para trafiğinde, şüphelilerin elektronik para kuruluşları aracılığıyla gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardığı, ardından büyük kısmını kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettiği belirlendi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelere yer verildiği tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 68 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 68 Gözaltı - Son Dakika
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