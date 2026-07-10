İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 68 Gözaltı

İstanbul merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı; 76 milyar lirayı aşan kara para trafiği tespit edildi.

"Yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. 76 milyar lirayı aşan kara para trafiğinde, şüphelilerin elektronik para kuruluşları aracılığıyla gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardığı, ardından büyük kısmını kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettiği belirlendi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelere yer verildiği tespit edildi. - İSTANBUL