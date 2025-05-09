İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu

İstanbul yasadışı bahis operasyonu: Bahis siteleri için "dış finans evi" olarak kullanılan villa deşifre oldu

Özel harekat timlerinin villaya düzenlediği baskında 7 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'un Silivri ilçesinde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, bahis sitelerine girilen 'dış finans evi' olarak kullanılan villada 7 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında; Silivri ilçesinde bulunan bir villanın yasa dışı bahis sitelerine girilen dış finans evi olarak kullanıldığını tespit eden siber polisi, 6 Mayıs Salı günü operasyon için düğmeye astı. Sabah saat 06.00 sıralarında belirlenen villaya yönelik operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, adreste 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Villada yapılan kontrollerde ise ofis tipi 5 bilgisayarda, yasa dışı bahis siteleriyle bütünleşmiş panel sistemleri üzerinden farklı kişilere ait hesaplar aracılığıyla para transferleri gerçekleştirildiği saptandı. Ofis telefonlarında ise yasa dışı bahis içerikli yazışmalar bulunduğu anlaşıldı. Villadaki aramalarda ayrıca bir ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 10 mermi, ofis tipi 5 bilgisayar, 16 cep telefonu ve 17 SIM kart ele geçirildi.

Operasyon sırasında yakalanan 7 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan 7 kuşkulu kişi dün adli makamlara teslim edildi. Zanlıların 3'ü hakkında 'adli

kontrol' hükümleri uygulanırken, 4 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.