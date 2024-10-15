İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' Soruşturması - Son Dakika
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İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' Soruşturması

İstanbul\'da \'Yenidoğan Çetesi\' Soruşturması

Savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Z.'nin ifadesi, 100 bin dolarlık teklif ve cinayet planını ortaya çıkardı.

15.10.2024 14:26
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İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında savcıyı odasında tehdit eden Mustafa Kemal Z.'nin savcıya ateş etmesi karşılığında 100 bin dolar teklif ettiği Muhammet Emin O.'nun ifadesi ortaya çıktı. İtirafçı Muhammet Emin O. ifadesinde Mustafa Kemal Z.'nin kendisine "Adliye personelinin kullandığı araca trafik ışıklarında durduğu esnada tekerleklerine ve ön yolcu koltuğuna birer el ateş edeceksin, kimseyi öldürmeyeceksin, amacımız sadece korkutmak" dediğini anlattı.

İstanbul'da 12 bebeği anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan fezlekenin ardından soruşturmayı yürüten savcının odasında tehdit edildiği ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin 5 şüpheli tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Savcıyı odasında tehdit eden Mustafa Kemal Z.'nin savcıya ateş etmesi karşılığında 100 bin dolar teklif ettiği Muhammet Emin O.'nun ifadesi ortaya çıktı.

"Bundan sonra benim verdiğim talimatları yapacaksın"

İtirafçı Muhammet Emin O. "Bana sorduğunuz Mustafa Kemal Z.'yi 2021 yılında yaşadığım Siirt'te tanıdım. Mustafa Kemal Z. Siirt'i gezmeye gelmişti. Bana kendisini İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıttı. Benden telefon numaramı istedi, ben kendisine kendi telefon numaramı verdim. Ben de ondan telefon numarasını aldım. Bu esnada sosyal medya sayfasını buldum. Kendisinin bütün bürokratlarla ve iş insanlarıyla çekilmiş fotoğraflar paylaştığını gördüm. Kendisinin müsteşar olduğuna inandım. Daha sonra yanına gittiğimde kimliğimi aldı. Yaklaşık bir hafta sonra kimliğimi ve üzerinde fotoğrafım olan adıma düzenlenmiş Milli İstihbarat Teşkilatı'nı gösterir kimliği verdi. 'Bundan sonra benim verdiğim talimatları yapacaksın' dedi. Aynı zamanda kimliklerle birlikte tabanca, koruma kıyafeti, yaklaşık 100 adet fişek verdi. Bu eşyaları bana verdikten sonra yaklaşık olarak 1,5 yıl vermiş olduğu talimatlarla değişik işlerde görevlendirdi" dedi.

"Trafik ışıklarında tekerleklerine ve ön yolcu koltuğuna birer el ateş edeceksin dedi"

Muhammet Emin O. "Bir dönem cezaevine girdim. Uzunca bir süre Mustafa Kemal Z. ile bağlantımı kestim. Bu yılın Eylül ayının başında İstanbul'a akrabalarımı ziyaret etmek için geldim. 6 Eylül günü saat gece 03.00 sıralarında telefonumda bulunan haberleşme uygulaması üzerinden numarası görünmeyen bir kullanıcı beni aradı. Kimsiniz diye sorduğumda 'beni tanımadın mı ben Z. başkan' dedi. Şahsın Mustafa Kemal Z. isimli şahıs olduğunu anladım. Bana güzel bir teklifinin olduğunu, söyleyeceğini yaptığım taktirde 100 bin dolar vereceğini ve devam eden dosyamın ceza almadan kapatılacağını söyledi. Teklifin ne olduğunu sorduğumda bana 'ben dürüst konuşmayı severim İstanbul ilinde bulunan bir adliye personeli bizim işlerimize çomak sokuyor ve bu şahsın yaptığı eylemler senin dosyanın akıbetini de etkiliyor' dedi. Ben kendisine 'peki benim ne yapmam gerekiyor?' diye sorduğumda bana 'bu şahsın kimlik bilgisini, fotoğrafını, araç plakasını, nerede çalıştığını, işe geliş ve gidiş saatlerini sana söyleyeceğim. Motosiklet kullanan bir şahıs ile birlikte, bir silah göndereceğim. Sen maskeli olarak motosiklet kullanan şahsın arkasına binerek, adliye personelinin kullandığı araca trafik ışıklarında durduğu esnada tekerleklerine ve ön yolcu koltuğuna birer el ateş edeceksin, kimseyi öldürmeyeceksin, amacımız sadece korkutmak' dedi. Ben kendisine bu şahsın kim olduğunu sorduğumda 'işi kabul etmeden sana kim olduğunu söyleyemem' dedi. Kendisine bu işi kesinlikle kabul etmeyeceğimi ve beni bir daha aramaması gerektiğini söyleyerek telefonu kapattım" şeklinde konuştu.

İtirafçı daha sonra Siirt'e geri döndüğünü söyleyerek "Eylül ayı sonunda İstanbul'a gezmek için geldim. Çıkan bir haberi gördüm. O haberde bahsetmiş olduğum Mustafa Kemal Z. isimli şahsın cumhuriyet savcısını tehdit ettiği yönünde bir video gördüm. Hemen bana teklif ettiği konu olduğunu anladım. Bunun üzerine zaman kaybetmeden Jandarma Komutanlığı'na gelerek bu konuyla ilgili şikayetçi olduğumu bildirmek istedim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' Soruşturması - Son Dakika

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