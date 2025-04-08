İstanbul'daki İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 819 Şüpheli Hakkında Davalar Açıldı

İstanbul'da izinsiz yürüyüşlere katılan 819 şüphelinin soruşturma işlemleri tamamlandı

İSTANBUL - İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katılan 819 şüphelinin soruşturma işlemleri tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaların yasak kararına uyulmayarak izinsiz gerçekleştirilen eylemlerle protesto edilmesi olaylarına ilişkin 20 ayrı dosya üzerinden yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

Soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapılan 829 şahıstan 819'u hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde kamu davalarının açılması işlemleri tamamlandı. Hakkında dava açılan kişilerden 278'inin halihazırda tutuklu olduğu, 10 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.