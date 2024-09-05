İstanbul'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi

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İstanbul'da kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi

KOCAELİ - İstanbul'da motosikletin otobüse arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Kadir Balcı'nın cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün İstanbul Pendik'te Ege Karaca ile Kadir Balcı'nın üzerinde bulunduğu motosiklet otobüse çarptı. Kazada ağır yaralanan 2 genç hayatını kaybetti. Gençlerden Kadir Balcı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi. Balcı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Çınarlı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ege Karaca'nın cenazesinin ise İstanbul'da defnedildiği öğrenildi.