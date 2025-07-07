İstanbul Kuzguncuk'ta bir restorandaki bardaklarda, kadınlara küfrettiği videosuyla tanınan yaşlı kadının fotoğraflarının kullanılması tepki çekti. Bardakların üzerinde küfürlerin yer aldığı görülürken, İstanbul Valisi Davut Gül restoranla ilgili denetim ve inceleme başlatıldığını açıkladı.
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7.07.2025 21:52:36. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'daki restoranda skandal! Bardaklara, ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar - Son Dakika
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