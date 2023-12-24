İstanbul\'dan Kastamonu\'ya giden aile yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kaldı

İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan babalarının yanına gelen aile, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle yolda mahsur kaldı. Aileyi donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yaşayan hasta babalarını İstanbul'a götürmek için gelen aile, Mamatlar köyü mevkiindeki orman yolunda kar yağışı ve tipi sebebiyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan aile, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bozkurt İlçe Özel İdare ekipleri tarafından mahsur kalan ve donmak üzere olan aile kurtarıldı. - KASTAMONU