İstanbul Emniyeti'nin takibiyle 31 yıl 6 ay cezalı hükümlü Silivri'de yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Emniyeti'nin takibiyle 31 yıl 6 ay cezalı hükümlü Silivri'de yakalandı

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İstanbul Emniyeti\'nin takibiyle 31 yıl 6 ay cezalı hükümlü Silivri\'de yakalandı
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İstanbul Emniyeti ekipleri, hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan firari hükümlüyü Silivri'de yakaladı. Özel yaptırdığı dolabın arkasına saklanan hükümlü gözaltına alındı, tahkikat devam ediyor.

Dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan hükümlü, yakalanmamak için özel yaptırdığı dolabın arkasına saklandı. Polisin titiz takibiyle gizlendiği yer tespit edilen şüpheli, Silivri'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan firari kişilerin yakalanması için yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Farklı tarihlerde ve illerde işlenen bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan F.D. (51) isimli hükümlünün İstanbul Silivri'de bir evde saklandığı tespit edildi. Yürütülen takip ve saha çalışmaları neticesinde şüphelinin Silivri'de bulunduğu adrese dün operasyon gerçekleştirildi. Firari hükümlünün, yakalanmamak için özel yaptırdığı dolabın arkasına saklandığı anlaşıldı. Polisin titiz takibiyle gizlendiği yer tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılıkİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Emniyeti'nin takibiyle 31 yıl 6 ay cezalı hükümlü Silivri'de yakalandı - Son Dakika
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