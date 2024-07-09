İstanbul Esenyurt'ta Aracı Muayenesi Eksik Olan Adam ile Trafik Polisi Arasında Tartışma - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta Aracı Muayenesi Eksik Olan Adam ile Trafik Polisi Arasında Tartışma

İstanbul Esenyurt'ta aracı muayenesi eksik olan bir adam ile trafik polisi arasında çekiciyle ilgili tartışma yaşandı. Adam, çekicinin özel olup olmadığını öğrenmek istedi ve polis ekipleriyle tartıştı. Olay, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

09.07.2024 09:42
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İstanbul Esenyurt'ta aracı muayenesi eksik olması sebebiyle çekilen adam ile trafik polisi arasında tartışma çıktı. Aracını götürmeye gelen çekicinin özel çekici olup olmadığını öğrenmek isteyen adam, polis ekipleri ile tartışma yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisi ekipleri tarafından bir şahsı durdurup evrak kontrolü yaptı. Muayenesi eksik olan araca önce ceza yazıldı sonra otoparka çekilmek istendi. Aracı otoparka çekmek için gelen çekicinin özel olup olmadığını öğrenmek isteyen adam ve eşi ile trafik polisi arasında tartışma çıktı. Adam, çekicinin evraklarını görmek istediğini söyleyerek polise "Çekiciye para kazandırmaya çalışıyorsunuz. Arabamı özel çekici ile çektiremezsiniz" dedi. Tartışma giderek büyürken olay yerine Yunus Polis ekipleri sevk edildi. Araç, otoparka çekilirken olay sonrası adamın eşi konuyla ilgili trafik polisinden şikayetçi olacağını söyledi. Yaşanan o anlar kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Esenyurt'ta Aracı Muayenesi Eksik Olan Adam ile Trafik Polisi Arasında Tartışma - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta Aracı Muayenesi Eksik Olan Adam ile Trafik Polisi Arasında Tartışma - Son Dakika
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