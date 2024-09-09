Esenyurt Düğününde Silahlı Kavga - Son Dakika
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Esenyurt Düğününde Silahlı Kavga

Esenyurt Düğününde Silahlı Kavga

İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

09.09.2024 12:23
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İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Olaysız şekilde başlayan düğünde iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönerken, çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti. Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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