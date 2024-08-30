Esenyurt\'ta market sahibi şüpheliler tarafından kurşunlandı

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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir marketi şüpheliler haraca bağlamak istedi. Dükkan sahibi haraç vermeyi kabul etmeyince, şüpheliler markete kurşun yağdırırdı. Silahlı saldırı esnasında market sahibi yaralanırken, 2 hafta önce aynı marketin yine kurşunlandığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akşemseddin Mahallesi 223'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali P.'nin sahibi olduğu marketi haraca bağlamak isteyen şüpheliler, olumsuz yanıt alınca markete kurşun yağdırdı. Akşam saatlerinde marketin önüne gelen kimliği belirsiz saldırganlar, marketi hedef alarak 5 el ateş etti. O esnada marketin üst katındaki evinin balkonunda oturan Ali P. sırtını sıyıran kurşun nedeniyle hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, hafif yaralanan Ali P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, marketin 2 hafta önce yine kurşunlandığı öğrenildi. - İSTANBUL