İstanbul Esenyurt'ta sahte dolar operasyonunda 2,89 milyon ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta sahte dolar operasyonunda 2,89 milyon ele geçirildi

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Esenyurt'ta düzenlediği operasyonda 2 milyon 890 bin sahte ABD doları ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen sahte para operasyonunda 2 milyon 890 bin sahte ABD doları ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Esenyurt ilçesinde sahte para operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 2 milyon 890 bin sahte ABD dolarına eş değer 28 bin 900 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, İstanbul, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Esenyurt'ta sahte dolar operasyonunda 2,89 milyon ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta sahte dolar operasyonunda 2,89 milyon ele geçirildi - Son Dakika
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