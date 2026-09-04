İstanbul Esenyurt'ta sahte dolar operasyonunda 2,89 milyon ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Esenyurt'ta düzenlediği operasyonda 2 milyon 890 bin sahte ABD doları ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen sahte para operasyonunda 2 milyon 890 bin sahte ABD doları ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Esenyurt ilçesinde sahte para operasyonu düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 2 milyon 890 bin sahte ABD dolarına eş değer 28 bin 900 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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