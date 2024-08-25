İstanbul Esenyurt'ta Yol Verme Tartışması - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta Yol Verme Tartışması

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan yol verme tartışmasında araçlardan inen sürücüler dakikalarca tartıştı ve küfürler havada uçuştu. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

25.08.2024 10:57
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İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışmasında ortalık karıştı. Araçlarından inen sürücüler dakikalarca tartışırken, küfürler havada uçuştu. Yaşanan o tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya yol verme nedeniyle sürücüler aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada sürücüler araçlarından inerken, küfürler havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesine de aldırmayan bir sürücü, dakikalar boyunca bağırıp çağırdı. Yaşanan o tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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