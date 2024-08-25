İstanbul Esenyurt'ta Yol Verme Tartışması

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İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışmasında ortalık karıştı. Araçlarından inen sürücüler dakikalarca tartışırken, küfürler havada uçuştu. Yaşanan o tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya yol verme nedeniyle sürücüler aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada sürücüler araçlarından inerken, küfürler havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesine de aldırmayan bir sürücü, dakikalar boyunca bağırıp çağırdı. Yaşanan o tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL