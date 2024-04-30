İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir şahıs korkuluklara çıktı - Son Dakika
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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir şahıs korkuluklara çıktı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde bir şahıs korkuluklara çıktı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir şahıs saat 17.00 sıralarında korkuluklara çıkarak kendisini sarkmaya başladı. Polis ekipleri hala ikna çalışmalarına devam ediyor. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

30.04.2024 19:45
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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir şahıs korkuluklara çıktı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları hala devam ediyor.

Olay, İstanbul Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs köprü üzerinde korkuluklara çıkarak kendisini sarkmaya başladı. Köprü üzerinde diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin intihar etmek isteyen şahsı ikna etme çalışmaları devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir şahıs korkuluklara çıktı - Son Dakika

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