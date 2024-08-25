İstanbul Fatih'te Otel Yangını: 6 Kişi Kurtarıldı, 2 Turist Dumandan Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Fatih'te Otel Yangını: 6 Kişi Kurtarıldı, 2 Turist Dumandan Etkilendi

İstanbul Fatih'te bulunan bir otelin bodrum katında çıkan yangın sonrası otelde mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında 2 turist dumandan etkilendi.

25.08.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te 6 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın sonrası otelde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında 2 turist dumandan etkilendi.

Yangın, Fatih ilçesi Aksaray'da bulunan bir otelde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muratpaşa Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otelin bodrum katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden oteldekilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla otelden çıkarken bazı misafirler otelin içerisinde mahsur kaldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen iki kişiye müdahale edildi

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otelin üst katlarında mahsur kalan 6 turisti kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, cam ve balkonlardan mahsur kalanları merdivenle tahliye etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenerek fenalaşan iki turiste ambulansta müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, İtfaiye, 3-sayfa, turist, Fatih, Kurtarma, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Fatih'te Otel Yangını: 6 Kişi Kurtarıldı, 2 Turist Dumandan Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaz’daki kaçak villa üzerinden İBB’ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaz'daki kaçak villa üzerinden İBB'ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
13:50 Bakan Tunç’a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı?
13:39 Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL’lik su faturasına isyan etti Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti
13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
12:11 Videosu olmasa kimse inanmaz Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 16:37:53. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te Otel Yangını: 6 Kişi Kurtarıldı, 2 Turist Dumandan Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement