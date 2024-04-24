İstanbul Fatih'te Taksi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te Taksi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

İstanbul Fatih\'te Taksi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

İstanbul Fatih'te seyir halindeki bir taksiden aniden dumanlar yükseldi ve alevler içinde kalan taksi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Fatih Koca Mustafapaşa Mahallesi Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

24.04.2024 04:23
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İstanbul Fatih'te cadde üzerinde seyir halindeki taksiden aniden dumanlar yükseldi. Alevler içinde kalan taksi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Fatih Koca Mustafapaşa Mahallesi Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.Ç.'nin idaresindeki 34 TFN 28 plakalı ticari taksiden cadde üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Karşıdan gelen başka bir taksinin sürücüsü tarafından aracından duman çıktığı konusunda uyarılan R.Ç. hızla aracı terk etti. Çevredeki bir vatandaşın da yardımıyla yanan taksisine müdahalede bulunan sürücü alevlerin büyümesine engel olamadı. Hızlı bir şekilde tutuşan taksi alev alev yanmaya başladı. Olay yerine İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan taksiden çıkan alevler kontrol altına alınırken takside maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Fatih'te Taksi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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