İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sırasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu.
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, "Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana" dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İkramiyeler ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken farklı yapıda bir taş buldu. Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edilen taş Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili çıktı. 15 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, koruma altına alındı.
Bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştiren ilk savaş uçağımız KAAN'a dünya basını geniş yer verdi. ABD merkezli Bloomberg, ''Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu.'' derken, İngiliz Reuters haber ajansı, ''Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti'' ifadelerini kullandı. Gelişmeyi son dakika duyuran Yunan basını ise KAAN'ın F-35'ten üstün olduğuna dikkat çekti.
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