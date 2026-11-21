Göçükten sağ çıkarılmıştı! 52 yaşındaki işçiden acı haber geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Güngören'de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 52 yaşındaki Mustafa Seymen'den acı haber geldi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla göçükten kurtarılarak hastaneye kaldırılan Seymen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Göçükten sağ çıkarılan 52 yaşındaki Mustafa Seymen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul'un Güngören ilçesindeki inşaatta yaşanan toprak kaymasının ardından hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖÇÜKTEN KURTARILMIŞTI, HASTANEDEN ACI HABER GELDİ
İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana gelen göçükte yaralanan işçi Mustafa Seymen'den acı haber geldi. İnşaatın temel kazısı sırasında kayan toprağın altında kalan 52 yaşındaki Seymen, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göçükten çıkarılmıştı. Kurtarma çalışmalarının ardından hastaneye kaldırılan işçi, burada tedavi altına alınmıştı. Ancak Seymen'in sağlık durumuna ilişkin beklenen iyi haber gelmedi. Mustafa Seymen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Böylece inşaatta yaşanan göçük, bir işçinin ölümüyle sonuçlandı.
NE OLMUŞTU?
Olay, Güngören ilçesindeki Gün Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Bir inşaatın temel kazısı sırasında henüz belirtilmeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı. Toprağın kaymasıyla birlikte inşaatta çalışan Mustafa Seymen göçük altında kaldı. Yaşanan olayın ardından işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Toprak altında kalan Seymen'in çıkarılması amacıyla AFAD ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 52 yaşındaki işçiye ulaşılmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?