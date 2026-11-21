Göçükten sağ çıkarılan 52 yaşındaki Mustafa Seymen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul'un Güngören ilçesindeki inşaatta yaşanan toprak kaymasının ardından hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖÇÜKTEN KURTARILMIŞTI, HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana gelen göçükte yaralanan işçi Mustafa Seymen'den acı haber geldi. İnşaatın temel kazısı sırasında kayan toprağın altında kalan 52 yaşındaki Seymen, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göçükten çıkarılmıştı. Kurtarma çalışmalarının ardından hastaneye kaldırılan işçi, burada tedavi altına alınmıştı. Ancak Seymen'in sağlık durumuna ilişkin beklenen iyi haber gelmedi. Mustafa Seymen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Böylece inşaatta yaşanan göçük, bir işçinin ölümüyle sonuçlandı.