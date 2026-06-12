İstanbul Havalimanı'nda 20 Milyon Liralık Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda 20 Milyon Liralık Esrar Ele Geçirildi

İstanbul Havalimanı\'nda 20 Milyon Liralık Esrar Ele Geçirildi
12.06.2026 11:21
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Gümrük Muhafaza ekipleri, İspanyol yolcuya ait bagajda 22,5 kg esrar buldu. Şüpheli tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık yaklaşık 20 milyon 300 bin lira olan 22,5 kilogram esrar ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları kapsamında şüpheli görülen bir yolcu takibe alındı. Yolcuya ait bagajlarda yapılan incelemelerde x-ray tarama sistemleri kullanılırken kontroller sonucunda bagaj içerisinde gizlenmiş halde yaklaşık 22,5 kilogram esrar tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon 300 bin lira olduğu ifade edidi. İspanya Pasaportu'na sahip olan yolcu ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan İspanyol pasaportlu şüpheli tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Ticaret Bakanlığı, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'nda 20 Milyon Liralık Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda 20 Milyon Liralık Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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