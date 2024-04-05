İstanbul Havalimanı'nda Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Bayram Tatili Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek için erken saatlerden itibaren havalimanına akın etti. İGA ekipleri, yoğunluğun önüne geçmek için önlemler aldı ve yolcuları yönlendirdi. Bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeyi umut ediyor.

05.04.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

İSTANBUL - Ramazan Bayramına sayılı günler kala 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. 9 günlük bayram tatilini il dışında değerlendirecek olan vatandaşlar havalimanında yer yer yoğunluğun yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan yoğunlukta yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hatlar kontuarlarında ve pasaport sırasında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Bayram tatilini ailesiyle geçireceğini söyleyen Fırat Mutlu, "İstanbul'da çalışıyorum Adana'ya gidiyorum. Daha önce de sık sık gidiyordum. Ailem ve sevdiklerimle vakit geçireceğim, bir süredir bayramı onlarla geçirmiyordum. Bu bayramı onlara ayırdım. Bilet alma işini sonraya bıraktığım için bulmakta zorlandım. Bilet fiyatı olarak da bence normale göre biraz daha fazla ücret ödedim. Seçim sürecini yeni atlattık. Herkese ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum" diye konuştu.

İstanbul'da okuyan üniversite öğrencisi Eren Altay, bayramı Mardin'de geçireceğini belirterek, " Bu bayramın güzel geçeceğini umuyorum. Bilet bulmakta zorlandığım için tatil dönüşümü erkene aldım. Bu yüzden Mardin'de 7 gün kalabileceğim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika

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