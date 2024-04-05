İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu
İSTANBUL - Ramazan Bayramına sayılı günler kala 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. 9 günlük bayram tatilini il dışında değerlendirecek olan vatandaşlar havalimanında yer yer yoğunluğun yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan yoğunlukta yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hatlar kontuarlarında ve pasaport sırasında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.
Bayram tatilini ailesiyle geçireceğini söyleyen Fırat Mutlu, "İstanbul'da çalışıyorum Adana'ya gidiyorum. Daha önce de sık sık gidiyordum. Ailem ve sevdiklerimle vakit geçireceğim, bir süredir bayramı onlarla geçirmiyordum. Bu bayramı onlara ayırdım. Bilet alma işini sonraya bıraktığım için bulmakta zorlandım. Bilet fiyatı olarak da bence normale göre biraz daha fazla ücret ödedim. Seçim sürecini yeni atlattık. Herkese ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum" diye konuştu.
İstanbul'da okuyan üniversite öğrencisi Eren Altay, bayramı Mardin'de geçireceğini belirterek, " Bu bayramın güzel geçeceğini umuyorum. Bilet bulmakta zorlandığım için tatil dönüşümü erkene aldım. Bu yüzden Mardin'de 7 gün kalabileceğim" dedi.
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Mudurnu ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde yapılan denetimlerde, otobüslerde sivil kıyafetli jandarma personeli yolculara uyarılarda bulundu ve kurallara uymaları konusunda bilgilendirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü tarafından Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde gerçekleştirilen özel harekat polisi destekli uygulamada, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahsa ve uyuşturucu madde kullanan 4 şahsa işlem yapıldı. Uygulama sonucunda 33,70 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki iki çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olayı araştırıyor.
Amasya'da Mart ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 108 yasa dışı göçmen yakalandı, 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, düzenlenen basın toplantısında bu operasyonlara ilişkin bilgiler verdi. Ayrıca, Mart ayı içinde meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 80'inin aydınlatıldığını ve bin 6 aranan şahsın yakalandığını belirtti.
Kuşadası'nda Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve birçok polis memuru katıldı. Törenin ardından Adalızade Mezarlığı'nda şehit mezarları başında Kuran'ı Kerim okunarak dualar edildi.
Zonguldak'ta 25 yaşındaki maden işçisi Soner Korkut'un elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayda, bilirkişi raporunda kaçak akım rölesinin olmamasına dikkat çekildi. Rapor ayrıca, su çukurları, alev sızdırmaz özelliği olmayan elektrik panoları ve gelişigüzel monte edilen elektrik kablolarının da iş kazasına neden olduğunu belirtti. İşletme mühendisi tutuklanırken, ocak sahibi ve iş güvenliği uzmanları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik olarak 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, binlerce adet uyuşturucu hap, metamfetamin, esrar, kenevir tohumu, kannabinoid, uyuşturucu madde kullanma aparatları, silahlar ve nakit para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek için erken saatlerden itibaren havalimanına akın etti. İGA ekipleri, yoğunluğun önüne geçmek için önlemler aldı. Bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında uzun kuyruklar oluştu.
İzmir polisi, 4 ilçede tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, 19 kişiyi gözaltına aldı, 15 milyon TL'yi aşkın ürünler ele geçirdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı. İzmir'in Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda; 5 ikamet, 4 depo, 5 iş yeri ve 5 araçta aramalar yapıldı. Aramalarda; 9 milyon 495 bin adet içi doldurulmuş makaron (dolu filtreli sigara), 1 milyon 338 bin adet boş makaron (boş filtreli sigara kağıdı), 1 ton 162 kilogram nargile tütünü, 811 kilogram kıyılmış tütün, kesilmiş bandrol, elektronik sigara ve likidi, sigara sarma makineleri olmak üzere 15 milyon 710 bin TL'lik kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
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