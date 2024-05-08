İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı gövde üzerine indi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı gövde üzerine indi

İstanbul Havalimanı\'nda Fedex Havayolları\'na ait kargo uçağı gövde üzerine indi

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine indiği an kameraya yansıdı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlerin ortaya çıktığı görüldü. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

08.05.2024 10:45
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İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine indiği an kameraya yansıdı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlerin ortaya çıktığı görüldü.

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı ön iniş takımları açılmayınca gövdesinin üzerine indi. Önce arkada tekerleri açılan uçağın gövdesinin üzerine indiği an kameraya böyle yansıdı. Faciadan dönülen anlarda sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğiyle alevin ortaya çıktığı görülüyor. İtfaiye ekiplerinin uçağa hızlı bir şekilde müdahale edildiği de görüntüyü yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı gövde üzerine indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı gövde üzerine indi - Son Dakika
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