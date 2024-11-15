İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Telefon Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Telefon Operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda 15 bin 485 cep telefonu ele geçirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

15.11.2024 23:31
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Cep telefonlarını 'kablo' diye yurda sokarken yakalandılar

İstanbul Havalimanı'nda 15 bin 485 adet cep telefonu ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda yurda kaçak yolla sokulmak istenilen 15 bin 485 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili başta yer hizmetleri görevlileri olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınırken cep telefonlarına gümrük kontrolü yapılmış kablo kolileri etiketleriyle değiştirilip muayene izlenimi verildiği tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları kapsamında kargo terminalinde bir firmayı takibe aldı. Yapılan takipte firma gönderisinin görevli memurlarca fiziki kontrolünün tamamlandığı ancak vergi ödenmediği için beyanname kapanış statüsüne geçemediği bu nedenle de işlemlerin beklemeye alındığı tespit edildi. Daha sonra firmanın işlemleri tamamlayarak beyannamenin "kapanmış" statüsüne geçtiği ve yurda girişe hazır hale geldiği görüldü. Yapılan detaylı incelemede söz konusu eşyanın istiflenmesinde kullanılan kırmızı renkli etiketlerin iki eşya üzerinde birbiriyle değiştirildiği ayrıca eşyadan birinin gümrük kontrolü yapıldığını gösteren "customs control" ibareli koli bandı ile bantlandığı ve böylece muayene edildiği izlenimi verildiği tespit edildi. Gümrük muayene bölgesine getirilen kargoda yapılan aramada, 15 bin 485 adet kutusuz, kablosuz ve bataryasız cep telefonu, 15 rulo halinde 50,8 kilo etiket ve 600 gram telefon aksam parçası ve palet içerisinde içerisinde brüt 790 kilo USB kablo ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 48 milyon TL olduğu öğrenildi.

Ekipler yapılan geniş çaplı çalışma sonucu başta yer hizmetleri görevlileri olmak üzere çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Telefon Operasyonu - Son Dakika

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