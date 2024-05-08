İstanbul Havalimanı\'nda kargo uçağı faciası

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"Böyle bir senaryonun asla parçası olmayacağız"

İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine kargo uçağının pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, pilot ile kule arasındaki görüşme ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı ön iniş takımları açılmayınca gövdesinin üzerine iniş yapmıştı. Önce arkada tekerleri açılan uçağın gövdesinin üzerine inerek faciadan dönülen anlar sonrasında itfaiye ekiplerinin uçağa hızlı bir şekilde müdahalede bulunmuştu.