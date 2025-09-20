İstanbul Havalimanı'nda Taksici Kavgası! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İstanbul Havalimanı'nda Taksici Kavgası!

İstanbul Havalimanı\'nda Taksici Kavgası!
20.09.2025 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havalimanı taksicileri ile şehir içinden gelen taksiciler arasında yolcu alma yüzünden kavga yaşandı.

İstanbul Havalimanı'na kayıtlı taksiciler ile şehir içinden gelen taksiciler arasında yolcu alma meselesi sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İstanbul Havalimanı'nda iddiaya göre, şehir içinden yolcu getiren bir taksici havalimanından da yolcu almak istedi. Yolcu bulamayan taksici, ikinci kez havalimanı içerisinde tur atarak müşteri aramaya başladı.

YOLCU ALMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu sırada havalimanında yolcu bekleyen taksiciler, dışarıdan gelen meslektaşlarını uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TAKSİCİLER PROTESTO ETTİ

Öte yandan, iddiaya göre kızını havalimanının metro istasyonuna bırakmaya gelen bir taksici de durakta bulunan diğer taksicilerin saldırısına uğradı. Olayın ardından şehir içinden yaklaşık 100'den fazla taksici havalimanına gelerek yaşananları protesto etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"BUGÜNE KADAR CEZA YİYORDUK, BUGÜNDEN İTİBAREN YEMEK YEMEYE BAŞLIYORUZ"

Taksici İlkay Acar ise, "Bizler havalimanından yolcu alamıyoruz. Yolcu alamadığımız gibi bugüne kadar ceza yiyorduk, bugünden itibaren dayak yemeye başlıyoruz. Şimdi iki gün önce bu ülkede bir olay yaşandı. Çocuğunun yanında babasını dövdüler. Bugün aynı şey bizim taksici abimizin başına geldi. Arnavutköy'de oturan adam İstanbul Havalimanı'na metroya çocuğunu getiriyor.

Çocuğunu bırakacak, havalimanı taksilerinden dayak yiyor. Havalimanında çalışan görevli arkadaşlar taksicilere sürekli art niyetli davranıyor. Havalimanı taksileri şehir merkezindeki otellerle anlaşıyor, havalimanına yarı fiyatına getiriyor. Sarı taksiler içeride yolcu almasın, havalimanına gelsin, yolcu almasın. En ufak bir şeyde ceza yesin. Şurada nereden baksanız bugün 150 - 200 tane meslektaşım var. Her birinin en az bir kere ehliyete alınmıştır. Biz havalimanına geldiğimiz zaman buradan yolcumuzu almak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, istanbul, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda Taksici Kavgası! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir söndü, bir yandı Aynı tırda peş peşe iki yangın Bir söndü, bir yandı! Aynı tırda peş peşe iki yangın
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti’de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş’in ağzını bıçak açmadı Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı
Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

23:31
Alperen Şengün, Ercan Osmani’ye olan sözünü tuttu Bakın ne hediye etti
Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye olan sözünü tuttu! Bakın ne hediye etti
22:54
Sadettin Saran, Ali Koç’a 2018 yılındaki sözleriyle cevap verdi
Sadettin Saran, Ali Koç'a 2018 yılındaki sözleriyle cevap verdi
21:56
CHP’de kurultay gününe girerken Gürsel Tekin’den Özel’e dikkat çeken mesaj: Nevrim döndü
CHP'de kurultay gününe girerken Gürsel Tekin'den Özel'e dikkat çeken mesaj: Nevrim döndü
20:35
Sanayi sitesinde korkutan yangın Ardı ardına patlamalar yaşandı
Sanayi sitesinde korkutan yangın! Ardı ardına patlamalar yaşandı
20:21
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti Trump’tan müdahale talep etti
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti! Trump'tan müdahale talep etti
18:31
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a bombardıman Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a bombardıman! Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2025 23:55:40. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Taksici Kavgası! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.