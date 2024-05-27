İstanbul-İzmir Otoyolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı

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İstanbul- İzmir otoyolu Yalova'nın Altınova ilçesi mevkiinde tırın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir istikametinde ilerleyen Fikret Ö. idaresindeki 16 VZ 948 plakalı tır, Havuzdere viyadük mevkiinde Şaban A. yönetimindeki 16 VV 344 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan tır sürücüsü Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak 112 acil servis ekipleri teslim edildi. Yaralı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA