İstanbul Kağıthane'de Kiracı Tarafından Talan Edilen Ev - Son Dakika
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İstanbul Kağıthane'de Kiracı Tarafından Talan Edilen Ev

İstanbul Kağıthane'de bir ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma sonucunda kiracı, evi talan etti. Ev sahibi, camların kırıldığı, eşyaların boşaltıldığı ve çeşitli hasarların meydana geldiği evi polise şikayet etti. Olayın ardından ev sahibi hukuki yollara başvuracağını belirtti.

21.07.2024 09:33
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İstanbul Kağıthane'de ev sahibi ile tartışan kiracı, boşaltırken evi adeta talan etti. Camı çerçeveyi indiren, evdeki malzemelere hasar veren kiracı hakkında ev sahibi şikayette bulundu.

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yer alan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Erdoğan H. 7 yıl önce Aykut K.'ye dairesini kiraya verdi. Evli ve çocuklu olan Aykut K. ile ev sahibi Erdoğan H. arasında 1 ay öncesinde ev tadilatı ve kira zammı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar karakolluk oldu ve anlaşmazlıklar bu noktadan itibaren yaşanmaya devam etti. Erdoğan H. ile Aykut K. arasındaki sorunlara kira borcu da eklenince taraflar bu kez yeniden tartışma yaşadı. Ev sahibi Erdoğan H. kiracısından dairesinden çıkmasını talep etti. Yaşanan tartışma fiziksel kavgaya döndü. İddiaya göre Erdoğan H.'ye kiracısının yanı sıra arkadaşları ve akrabaları da saldırdı. Saldırıda Erdoğan H. ile kavgayı ayırmaya çalışırken kafasına darbe alan eşi darp raporu aldı ve taraflar bir kez daha karakolluk oldu.

Ev sahibi Erdoğan H.'nin kiracısından dairesinden çıkmasını istemesine başta olumsuz yanıt veren kiracısı daha sonra çıkacağını iletti. Yaşanan kavga sonrası taraflar karakolda birbirinden şikayetçi oldu. Karakoldaki işlerini bitirdikten sonra dairesine dönen ev sahibi Erdoğan H. gördüğü manzara karşısında şaşkına uğradı. Dairenin camının parçalandığını gören ev sahibi, daireye girdiğinde eşyaların boşaltıldığını ancak daireye çeşitli hasarlar verildiğini gördü. Evdeki ampullerin, duyların ve prizlerin söküldüğünü, duvarların ve mutfak tezgahının zarar gördüğünü, duş kabini ve fayansların kırıldığını gören ev sahibi aynı zamanda evde uzun zamandır atılmamış çöplerin bulunduğunu fark etti.

Başından geçen olayları anlatan Erdoğan H., "Kiracıdan ev kirasını istedik. 'Vermiyorum' dedi. 'Evi boşaltıyorum, kirayı vermiyorum' dedi. Karakolluk olduk. Karakola gittik, geldik evi bu hale sokmuş kendisi. 7 seneden beri kiracımdı. Daha öncesinde sorunlar yaşamıyorduk. 3 aydan beri sorunlar yaşamaya başladık. Evin kırığına, çıkığına bakmıyordu. Ben de ikaz ediyordum. Eve bak diye. Eve bakmıyordu. Kırığını, çıkığını ben yaptırıyordum. Kira ücretini cüzi bir para olarak veriyordu. 'Kiraya zam yapalım' dedik, 'yapmıyorum da çıkmıyorum da' dedi. 2 ay süre verdik. 2 ay sonra 'çıkacağım' dedi. 2 ay sonra çıktı. Çıkarken evi bu hale soktu" dedi.

"4-5 kişi üzerime yürüdü"

Kiracısının akrabaları ve arkadaşlarıyla kendisine saldırdığını söyleyen Erdoğan H., "Kavga ettik. 1 ay önce sözlü bir tartışmamız oldu. En sonunda 'kirayı da vermiyorum' dedi. İçeride 1 aylık kira ücreti vardı. 'Vermiyorum, alabilirsen al dedi kaba kuvvetle' dedi. Üzerime 4-5 kişi yürüdü. Akrabaları, kardeşleri, arkadaşları, üzerime yürüdüler. Sonra karakolluk olduk. Memur beyler baktılar. İfademizi verdik. Sonra eve geldiğimde evi bu hale sokmuş. Camları kırmış. Mahkemeye verdik. Davacıyım ve evimin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim. Maddi hasarlar açtı. Artık hukuka başvuracağım" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi bundan sonraki süreçte hukuki yollarla hakkını arayacağını dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Kağıthane'de Kiracı Tarafından Talan Edilen Ev - Son Dakika

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