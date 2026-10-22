İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde vurulan 44 yaşındaki Eser Aktaş öldü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki otomobilinde oturan 44 yaşındaki Eser Aktaş, silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve elinden vurulan Aktaş, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 CRC 369 plakalı araç içerisinde oturan Eser Aktaş'a (44) silahla ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheliler, 41 ABD 024 plakalı motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsünden ve elinden vurulan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri şüphelilerin peşinde

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği otomobil ve çevresinde delil topladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Aktaş'ın cenazesi, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, saldırıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilerin Merkez Mahallesi'nde bulunan bir elektrik panosunun yanına silah ve kıyafetlerini bıraktıkları tespit edildi. Şüphelilerin kaçarken kullandıkları 41 ABD 024 plakalı motosikleti de aynı noktada bıraktıkları öğrenildi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.