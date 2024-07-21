İstanbul Kartal'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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İstanbul'un Kartal ilçesinde bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 16 AOJ 218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kartal sahil yolu Pendik istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL