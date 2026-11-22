İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın çıktı, ölü ve yaralı iddiası varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralıların olduğu söyleniyor; ekiplerin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralıların olduğu söyleniyor. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.
Kaynak: İHA
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