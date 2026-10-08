İstanbul Maltepe\'de çöken binada ölen Ahmet Muhammet İnan\'ın cenazesi aileye verildi

İstanbul Maltepe'de çöken binada ölen Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi aileye verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada saat 05.40 sıralarında meydana gelen olayda 3 kat çöktü; otopsi tamamlanan Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Enkazda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada saat 05.40 sıralarında meydana gelen olayda binanın 3 katında çökme yaşanmıştı. Enkazda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.
Kaynak: İHA
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