İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 adrese yapılan baskınlarda aralarında 5 aktif kamu görevlisinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, Garson (K) mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kart içerisinde yer alan Emniyet Mahrem Analiz Raporu veri kayıtları ile örgütün mahrem yapılanması içerisinde bulunan şahıslarla irtibatları olduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca şüpheliler hakkında Bank Asya hesap artışı veya hesap kaydı, ardışık aranma ve örgütün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine ilişkin tespitler bulunduğu belirtildi.

20 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda 5'i aktif kamu görevlisi, 3'ü ihraç kamu görevlisi ve 12'si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul merkezli 6 ilde toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerine devam edildii öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Terör, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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