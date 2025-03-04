İstanbul Merkezli Bahis Operasyonu: 24 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul Merkezli Bahis Operasyonu: 24 Gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde yürütülen bahis operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. 2 milyar lira...

04.03.2025 17:21
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İstanbul merkezli 8 ilde bahis operasyonu: 24 gözaltı

Üçüncü kişiler adına banka hesapları açan şebeke, paravan şirketler kurarak 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin izini kaybettirmeye çalıştılar

İSTANBUL - İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 24 şüpheli yakalandı. 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin belirlendiği soruşturmada, örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına ve örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba el konulduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahis ve kara para ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen bir şebeke tespit edildi.

2 milyar liralık para trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin merkezinde yer alan 24 şüpheli belirlendi. Lider ve örgüt üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal analiz çalışmalarında 2 milyar TL civarında işlem hacimlerinin olduğu anlaşılırken, bu tutarların büyük bir kısmının yurtdışındaki kripto hesaplara 'soğuk cüzdan' olarak aktarıldığı kaydedildi. Söz konusu şebeke fertlerinin, paranın önemli kısmını mal varlığı edinerek aklama yöntemine geçtiği öğrenildi.

Paranın izini kaybettirmek için kripto para ve gayrimenkule yatırım yapılmış

Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan siber polis ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Bu sabah Özel Harekat Timleri eşliğinde İstanbul merkezli Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda gerçekleştirilen detaylı aramalarda ise 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ile bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otele el konuldu

Şüphelilerin sorgusuna başlanırken, örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda, 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ile bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca örgüt liderinin dijital banka hesabındaki 7 milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte diğer şüphelerin banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Merkezli Bahis Operasyonu: 24 Gözaltı - Son Dakika

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