İstanbul merkezli tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde tarihi eser ve kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kültür varlığı niteliğinde 421 eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgi ve bulguların analiz edilmesi sonucu, tarihi eser ve kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç sağladığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yakalamalarda kültür varlığı niteliğinde olduğu değerlendirilen 421 eser ele geçirildi.

İstanbul merkezli olarak Bursa'yı da kapsayan 2 ilde 8 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.