İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 83 sokak satıcısı gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 83 sokak satıcısı gözaltına alındı

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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 83 sokak satıcısı gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 65 adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve sokak satıcısı olarak tabir edilen 83 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 416,28 gram uyuşturucu madde, 65 hap ve 43 uyuşturucu içerikli peçete ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda "sokak satıcısı" olarak tabir edilen 83 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve suç unsurunun ele geçirildiği açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yürüttü. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu sabah İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçeleri ile Kayseri ve Giresun'da toplam 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda toplam 83 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyonlarda toplamda 416,28 gram uyuşturucu madde, 65 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, uyuşturucu madde içerikli 43 peçete ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Emniyet Müdürü Yıldız: "Tedarik zincirinin her halkasını kırıp atacak operasyonlar düzenliyoruz"

Çıkar amaçlı suç örgütlerine ve zehir tacirlerine göz açtırmayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonlar aralıksız devam ederken, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar; tedarik zincirinin her halkasını kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz" dedi.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltındaki şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 83 sokak satıcısı gözaltına alındı - Son Dakika
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