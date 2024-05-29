İstanbul Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yangın nedeniyle 1 dönümlük arazi zarar gördü.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Pendik Kurnaköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 1 dönümlük arazide çıkan yangın sonrası dumanı fark eden vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 1 dönümlük arazi zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL
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